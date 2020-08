Blue Monday valt dit jaar in augustus, want alles is afgezegd

Hoogleraar: ‘We tobben liever over onszelf dan over corona’

Een einddatum zou helpen, beaamt Marc Slors, hoogleraar cognitiefilosofie aan de Nijmeegse Radboud Universiteit. Weten wanneer de crisis stopt en alles weer normaal wordt. Zelfs als die einddatum nog heel ver weg zou zijn. ,,Want dan hoeven we er niet meer mee bezig te zijn in ons hoofd”, legt hij uit. ,,Dat zijn we nu wel permanent.” En daar worden we niet vrolijker van; we zijn liever met onszelf bezig.