Blunder: eerste tiny forest van Nijmegen platgemaaid, ‘binnen vijf minuten was alles weg’

De verbazing was groot, toen Nienke Geurts via een oplettende ouder gewezen werd op het verwoeste tiny forest. Geurts, werkzaam bij basisschool De Aquamarijn en welzijnsorganisatie Bindkracht 10, was betrokken bij de aanleg van het bosje eind 2019.



,,Het idee van het tiny forest was dat het een klein bosje is met allerlei inheemse plantensoorten, waar de kinderen van onze basisschool van kunnen leren. Natuur met een sterk educatief doel dus eigenlijk. En de kinderen van onze school hebben toen het bosje werd aangelegd, door weer en wind met hun laarsjes in de modder gestaan.”



Allemaal voor niets misschien wel, want afgelopen week werd het minibosje opeens met de grond gelijk gemaaid. ,,Hoe heeft dit kunnen gebeuren? In het verleden is hier altijd keurig netjes omheen gemaaid”, vraagt Geurts zich hardop af.