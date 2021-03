Boa’s sturen actievoerders weg na korte ‘bezetting’ stadhuis Nijmegen; wethouder wil wél praten met FNV

burgemeester in coronatijd Bruls, twaalf maanden na eerste besmetting: ‘Corona, misschien zou het wel overwaaien, dacht ik nog’

27 februari NIJMEGEN - ‘Dat Chinese griepje waait wel weer over’. Begin 2020 dacht Hubert Bruls nog over corona zoals zoveel landgenoten. Maar exact een jaar na het bekend worden van de eerste Nederlandse patiënt ziet hij dat de wereld compleet is veranderd. Dat vertelt de burgemeester van Nijmegen in zijn wekelijks rubriek ‘Burgemeester in coronatijd’.