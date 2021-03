Boa's sturen actievoerders weg na korte bezetting stadhuis Nijmegen

Hormonen geven aan transgen­der­kin­de­ren is omstreden, maar volgens artsen toch soms nodig: ‘Het is kiezen uit twee kwaden’

28 februari NIJMEGEN - Nijmegen heeft sinds het voorjaar van 2020 een ‘transgendercentrum’. Kinderen die voelen dat zij niet het juiste geslacht hebben, kunnen er terecht. Zij krijgen psychologische hulp, puberteitsremmers of hormoonbehandelingen om hun lichaam van geslacht te laten veranderen. De behandeling is relatief nieuw, wordt door sommigen ‘experimenteel’ genoemd en is in Groot- Brittannië inmiddels verboden.