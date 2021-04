Bob van de Water, een leven lang in Hees, met uitjes naar het slachthuis: ‘Ik heb er wel een tik van over gehouden, hoor’

Zijn vader Henk van de Water was jarenlang voorzitter van NEC, maar in die jaren kwam Bob van de Water juist nooit in het Goffertstadion. Ook was er lange tijd helemaal geen sprake van dat hij net als zijn vader aannemer zou worden. Maar het liep anders.



,,In de Goffert was ik altijd het zoontje van de voorzitter, dat wilde ik helemaal niet. Ik liep er nooit mee te koop. Op de mavo aan de Archipelstraat zat ik in de klas met de zonen van Bergamin, die destijds voorzitter van NEC was. Die waren vrij fanatiek. Onze leraar Nederlands was Ronald Migo en die zat tegen die jongens te zeuren als de club verloren had. Ik hield me liever stil. Bij ons thuis was alles NEC.



,,Karel Aalbers van Vitesse kwam regelmatig op bezoek in de tijd dat ze met dat nieuwe stadion bezig waren. Dat moest niet in Arnhem of Nijmegen komen, maar in Elst. En dan haalde hij een luciferdoosje uit z'n zak om te laten zien hoe dat werkte met dat verschuifbare veld.



,,Regelmatig vlogen hier ook de grinttegels door het raam, als de jongens van de harde kern het ergens niet mee eens waren. Of dan kwam Tante Toos, een fanatieke supporter, op de fiets langs om verhaal te halen. Die klappen moest hij allemaal opvangen.