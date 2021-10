Bobbie (12): ‘Ik lach het hardst om mezelf als ik weer eens een blunder heb gemaakt’

Het gesprek Veertig jaar geleden verscheen het eerste boek van Thomas Verbogt: ‘Ik móest wel schrijver worden’

23 oktober ,,Eigenlijk begon ik met schrijven toen ik 3 jaar was”, zegt Thomas Verbogt (68). Hij viert binnenkort zijn 40-jarig schrijverschap, gerekend vanaf zijn debuut in 1981. ,,Het is een feestje waard: mijn loopbaan is gelopen zoals ik het ooit hoopte.”