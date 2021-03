Bodem ligt ruim 75 jaar na de oorlog nog vol bommen en granaten: ‘Er liggen duizenden explosieven’

In Berg en Dal brengt het Wijchense bedrijf ECG (Explosive Clearance Group) een deel van de gemeente in beeld om bij voorbaat al te weten of er gevaarlijk materiaal in de bodem zit.

In Nijmegen was de grootschalige schoonmaakoperatie van het Goffertpark in 2020 het duurste project: ruim een half miljoen euro. Bij het opbouwen van het terrein voor het concert van Guns n’ Roses in 2018 werden explosieven ontdekt. Omdat de Goffertwei dit voorjaar een nieuwe grasmat krijgt, werd tot de operatie besloten. Alleen in 2018 kwamen de opruimkosten bijna net zo hoog uit, door bouwprojecten in Hof van Holland, Vossenpels-Noord, Koudenhoek en de Daalseweg.