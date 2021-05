Boek over kickbokslegende Perry Ubeda, volksjongen uit de Wolfskuil die de wereldtop bereikte

Perry Ubeda (49) is de rust zelve. In zijn sportschool in Nijmegen-West stoeit de oud-wereldkampioen in vier vechtsporten aan het einde van de ochtend met het koffiezetapparaat. Tussen de kickbokslessen door heeft hij wel even tijd voor een bakkie.

Ubeda reisde als kickbokser de hele wereld over. De volksjongen uit de Wolfskuil vocht in het MGM Grand-casino in Las Vegas, knokte voor de Thaise koning in Bangkok en werd een held in Japan. Maar altijd keerde hij ook weer terug naar zijn veilige Nijmegen.



Nijmegen als thuisbasis

,,Nijmegen is mijn basis, mijn thuis”, begint Ubeda als de koffie dan toch de weg naar twee papieren bekers heeft gevonden. ,,Hier ben ik gevormd; door de wijk waarin ik opgroeide en de harde jeugd die ik heb gehad. En door mijn vechtsportcarrière, dertig jaar lang.”



In 1986 vond in Groesbeek het eerste titelgevecht van Ubeda plaats, bij de jeugd. In 2016 in Nijmegen zijn laatste, als gearriveerde vechter. In de tussenliggende jaren werd hij als eerste – en enige – wereldkampioen in het kickboksen, muaythai, fullcontact boksen én thaiboksen. Over zijn opkomst is er nu het boek Perry Ubeda - Wereldkampioen in vier vechtsporten.