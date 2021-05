Boek over raadselachtige vermissing Nijmeegse student: wat gebeurde er met Sjraar in Noorwegen?

Het is het begin van een nachtmerrie voor Mieke van Helden, die met haar partner Frank Duijf het boek Sjraar, vermist in Noorwegen schreef. Het was voor Mieke belangrijk om, door dit boek te schrijven, haar broer uit de vergetelheid te halen. De titel geeft de ontknoping al weg: de Nijmeegse student, destijds 28 jaar, ging backpacken in het Scandinavische land en kwam nooit meer terug. Tot op de dag van vandaag is zijn lichaam niet gevonden. Zijn zus en Frank Duijf traden daarom in de voetsporen van Sjraar en vertrokken naar Noorwegen, op zoek naar antwoorden.