Boekingen vluchten voor zomer nu al op niveau 2019: ‘Heel kleine groep zal van vliegen af gaan zien’

Monic lanceert petitie voor rolschaats­baan in Nijmegen: ‘Als ik sommige coronaska­ters op de weg zie, hou ik m’n hart vast!’

17:00 NIJMEGEN - ,,Het enige wat we nodig hebben is een mooi stuk asfalt, op een plek waar we veilig kunnen oefenen.” Monic Bakker, rolschaatsfanaat- en lerares wil met haar petitie een skatebaan terugbrengen naar Nijmegen. ,,Zeker nu er zoveel meer mensen zijn gaan skaten en skeeleren in coronatijd, is de behoefte aan een veilige plek om te oefenen groot.”