BOETEKAART | Deze straat leverde Nijmegen al tonnen aan boetes op

update | video Massaal op pad om te shoppen nu het nog kan: topdrukte in winkelcen­tra, chaos op wegen Nijmegen

De naderende harde lockdown leidde tot grote drukte in diverse winkelcentra. Veel mensen maakten gebruik van waarschijnlijk de laatste mogelijkheid om voor de kerstdagen inkopen te doen. Niet alleen in de winkelstraten was het vol mensen, ook in het verkeer was het flink druk. Op de wegen rond het centrum van Nijmegen stond het lange tijd zelfs muurvast.

18 december