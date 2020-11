Boetes voor filmen van ongeval in Lent en negeren van instructies politie

Nu ook snel resultaat in Nijmeegse teststra­ten

1 november NIJMEGEN - Binnen een kwartier weten of je corona hebt of niet? Vanaf morgen kun je voor zo’n snelle uitslag terecht in een nieuwe teststraat aan de Griftdijk 201 in Nijmegen-Noord. Werknemers uit de regio kunnen sinds donderdag al voor een sneltest naar de bestaande testlocatie aan de Wijchenseweg.