‘Bolletjes bij je balletjes’: Nijmeegse straatdealer verbergt drugs in onderbroek

Sanadome Hotel & Spa beste van Nederland, volgens Hotels.nl

16:00 NIJMEGEN - Sanadome Hotel & Spa in Nijmegen is onderscheiden als beste wellness-hotel van Nederland. Hotelaanbieder Hotels.nl overhandigde de prijs die hoort bij die kwalificatie. De keuze voor het 4-sterrenhotel Sanadome met 106 kamers is gemaakt door klanten die boeken via Hotels.nl.