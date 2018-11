Bombardement op Nijmegen krijgt grootse herdenking met lint van licht

Naast de gebruikelijke kranslegging bij De Schommel van het stadhuis en de herdenkingsdienst in de Stevenskerk worden er ook een muziektheaterstuk voorbereid en een happening rond de brandgrens door de binnenstad.

Fakkels

Om 20.00 uur op 21 februari moet er een lint van led-lichten en brandende kaarsen door het centrum lopen, precies over het 3 kilometer lange traject van de brandgrens. Hardlopers met fakkels rennen tegelijkertijd die route, terwijl er onderweg 300 zangers, zangeressen en instrumentalisten van vele koren uit stad en streek muziek laten klinken. Ook staan er dichters en vertellers: op elke 150 meter van de brandgrens is iets te doen.

,,Het moet een moment van leven en hoop voor de toekomst worden, omdat we elk jaar al stil staan bij de pijn van het bombardement’’, legt Rob Jaspers uit. De dit jaar afgezwaaide verslaggever van De Gelderlander organiseert de happening samen met zijn dochter Bregje. ,,75 jaar geleden werd er vlak voor het bombardement nog carnaval gevierd.”

Tentoonstelling

Het hele evenement duurt een kwartier. Na afloop kunnen bezoekers naar een speciale tentoonstelling in het Valkhof Museum over de kinddoden. Jaspers: ,,Van de 800 doden waren er zo'n 200 jonger dan 16 jaar. Verder zijn we bezig om ook de gezichten van de slachtoffers op één of andere manier in de stad te laten zien.”

Een dag later wordt in de Stevenskerk het oratorium ‘De pijn die blijft’ opgevoerd, geïnspireerd op het gelijknamige boek van Nijmegenaar Bart Janssen. Het muziektheaterstuk van Joop Veuger wordt uitgevoerd door muzikanten, koorzangers, solisten en een verteller. ,,Het is in ieder geval voor de genodigden die ook bij de herdenking zijn, maar in principe voor iedereen die er bij wil zijn", zegt Piet Timmermans van het organiserende 4/5 Comité. ,,Er is plaats voor 500 mensen.”

Financiën

Hij maakt zich wel zorgen over de financiën, omdat hij al lang wacht op een definitieve subsidietoezegging van de gemeente. In de begroting is wel een flink bedrag opgenomen voor de herdenking van 75 jaar Market Garden, maar niet voor die van het bombardement. ,,Het oratorium kost 3.000 euro en dat kunnen we niet allemaal zelf betalen", aldus Timmermans. ,,In gesprekken met de gemeente is ons verteld dat het wel goed komt, maar het wordt nu wel kort dag.”