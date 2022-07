Bomvol Faberplein zingt die veelgehoorde Vierdaagsehit met Lee Towers: ‘You’ll never walk alone’

NIJMEGEN - Een bomvol Faberplein zong maandagavond mee met die grote hit die onlosmakelijk verbonden is met de Vierdaagse: You'll never walk alone . Niet met een dj, nee, met Lee Towers zelf. Hij was, naast Snollebollekes, een van de publiekstrekkers op de maandag van de Vierdaagsefeesten.

De bekende Rotterdammer was maandagavond een van de bekendste feestzangers die optrad tijdens de Vierdaagsefeesten. Hij stond op het Faberplein, waar hij veel publiek naartoe wist te trekken. Opnieuw was het er stampvol.

Al jaren geldt het plein als een van de populairste feestpleinen van de stad. Na twee jaar zonder Vierdaagsefeesten, vanwege corona, is die populariteit niet verminderd. Elke avond is het er druk. Afgelopen zaterdagavond was het er zelfs té vol, vond de politie.

Te druk was het maandagavond niet. Feestgangers zorgden voor een goede sfeer en zongen luidkeels mee met de bekende coverzanger. Daar hoefde Lee Towers zelf maar weinig moeite voor te doen. Zichtbaar genietend en vol energie stond hij op het podium, waar hij het publiek in no time mee wist te krijgen.

Vierdaagsehit

Sweet Caroline, I can see clearly now en natúúrlijk You'll never walk alone, het nummer dat door verschillende artiesten is opgenomen. Lee Towers, echte naam Leen Huijzer, boekte er in 1976 groot succes mee. Later groeide het uit tot een favoriet onder Feyenoord-aanhangers.

In de loop der jaren groeide het uit tot een echte Vierdaagsehit: tijdens de Vierdaagse is het al jaren een van de meestgehoorde nummers, zowel op de feesten in de binnenstad als onder de wandelaars zelf.

Het is niet voor het eerst dat Lee Towers, de zingende kraanmachinist, op de Vierdaagsefeesten staat. Niet alleen op het Faberplein, ook op de Waalkade was de artiest eerder te zien.