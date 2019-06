Bon Jovi bewijst vanavond dat de band nog lang niet aan het einde van zijn latijn is

Natuurlijk, het merendeel van de aanwezigen komt wél voor de New Yorkers. Het publiek - veel vijftigers, met name vrouwen - heeft de hoogtijdagen van Bon Jovi heel bewust meegemaakt. In de jaren tachtig was de band met hits als You Give Love a Bad Name, Livin’ on a Prayer en Bad Medicine een heuse hitmachine.



Nostalgie? Kan zijn. Maar zeker geen vergane glorie, zo bewijzen de heren op het podium. Anders dan bij veel generatiegenoten is er nauwelijks sprake van slijtage.



Dat heeft ongetwijfeld te maken met de levensstijl van de bandleden te maken: onlangs liet Jon Bon Jovi zich al ontvallen in een interview dat hij de drank en drugs jaren geleden al heeft ingeruild voor vitamineshakes en yoga.



In Nijmegen toont hij zich goedgeluimd en bedankt het publiek dat ze zijn gekomen, ondanks het slechte weer: ,,Het leek wel winter in Nijmegen.“