Bon Jovi voor concert naar Goffertpark in Nijmegen, Kensington ‘speciale gast’

NIJMEGEN - Bon Jovi treedt komend jaar op in Nijmegen. De Amerikaanse rockband geeft op donderdag 13 juni een concert in het Goffertpark, meldt organisator Mojo. In het voorprogramma staat de Nederlandse succesformatie Kensington.

Bon Jovi is vooral bekend door een reeks hits uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, waaronder Livin’ on a prayer en Bed of roses. De band rond frontman Jon Bon Jovi bracht in 2016 hun meest recente plaat uit.

De laatste jaren stonden verschillende mega-acts in juni in de Goffert, waaronder Guns'N Roses en Robbie Williams. Bon Jovi was in 2006 en 1995 al eens te gast in Nijmegen. De band trad toen voor 45.000 fans op in het Goffertpark.