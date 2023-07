Boom valt vlak voor terras in Nijmegen: ‘Precies overal tussendoor’

Je kon de ribben tellen, en hun gebit was al afgebroken: man (36) veroor­deeld voor mishande­ling honden

Omdat hij twee van zijn drie rottweilers over langere tijd zo heeft verwaarloosd dat je door hun vel heen de ribben kon tellen, moet een 36-jarige Wijchenaar voor straf zestig uur werken en anders dertig dagen de cel in. Bovendien krijgt hij de in beslag genomen honden niet meer terug.