Boos personeel Hoenderloo Groep legt tweehonderd pakketdozen voor deur van Pluryn in Nijmegen

Niet alleen personeel is daar bang voor. De 51-jarige Iris Conradi is vanuit Alphen aan den Rijn naar de Industrieweg in Nijmegen gekomen om mee te doen aan het protest. Haar zoon, met wie het inmiddels weer ‘redelijk goed’ gaat, kreeg vier jaar lang hulp van de Hoenderloo Groep.



,,Als deze jongeren opnieuw tussen wal en schip raken, zoals heel veel jongeren in Nederland, dan is het leed niet te overzien’’, zegt Conradi. ,,Jongeren die geen hulp krijgen, komen vaak in de verkeerde milieus terecht en krijgen met justitiële maatregelen te maken, en die kosten volgens mij meer dan zorg.’’



Geld is voor Pluryn een belangrijke reden om afstand te willen doen van de Hoenderloo Groep. De instelling is ‘technisch failliet’, verklaart de woordvoerster. ,,Pluryn moet elke maand een half miljoen euro bijleggen. Dit kan niet zo blijven duren.’’