Boosheid over strenge handhaving op fiets in rek bij station Heyendaal: ‘Zo ontmoedig je fietsers’

ROC Nijmegen levert zes kampioenen: Floor uit Gennep is de beste schoon­heids­spe­ci­a­lis­te

GENNEP/ NIJMEGEN - Een gezichtsmasker, harsen en een gezichtsmassage. Allemaal voor mannen. Floor Reintjes (19) uit Gennep, student aan het ROC in Nijmegen, is er goed in. Ze werd er Nederlands kampioen schoonheidsspecialiste mee.

5 april