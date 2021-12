Boosterprikken schiet voor geen meter op: pas na week nieuwe leeftijdsgroepen opgeroepen

Een complete klas op school is nu een uitzonde­ring: ‘Het is erg onrustig’

NIJMEGEN/HEUMEN - De nieuwe coronagolf treft alle Nijmeegse basisscholen die met man en macht werken om de scholen open te houden. Dat een klas compleet is én in de schoolbanken zit, is inmiddels meer uitzondering dan regel.

30 november