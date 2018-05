Bosjesman die alleen bivakmuts draagt, laat meisjes in Nijmegen schrikken

Toch één vrouw krijgt straatnaam in Nijmeegse filmwijk

20:49 NIJMEGEN - Hoezo komen er in de toekomstige filmwijk in Nijmegen-Noord alleen maar straatnamen met mannelijke regisseurs? GroenLinks-raadslid Cilia Daemen ging op zoek naar vrouwelijke regisseurs die ook naam hadden gemaakt in Hollywood. Resultaat: één vrouwelijke regisseur krijgt toch een straatnaam in de nieuwbouwwijk Ressen: Nora Ephron.