Boswachter Tim nog steeds beduusd van televisieprijs

Korte rode loper voor fietsers op de Ubbergse­weg

7 oktober NIJMEGEN/ UBBERGEN - Een rode loper, maar wel gekrompen in de was. Fietsers tussen Nijmegen en Ubbergen krijgen er binnenkort op de Ubbergseweg een extra stuk strak asfalt bij, maar dat is vooralsnog veel korter dan ze zouden willen.