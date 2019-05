Boswachter Tim opnieuw in race voor titel Beste Twitteraar

De boswachter is sinds vorig jaar juli actief in de regio Nijmegen. Op Twitter is hij vooral bekend om zijn vele tweets over de natuur. Zo zet hij foto's online van zijn kat Puck, zet hij onder de naam ‘Rooskapje’ foto’s en filmpjes van zijn dochter Roos in de natuur op Twitter en maakt hij foto's van de bossen waarin hij werkt.



Op Twitter noemt hij het ‘een enorme eer’ dat hij opnieuw genomineerd is. ‘Ik hoop dat jullie dat ook terecht vinden en op mij willen stemmen', schrijft hij erbij.