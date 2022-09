Boten Rijkswaterstaat, politie en blusboot van de brandweer weg uit Waalhaven

De haven wordt normaliter gebruikt door onder andere Rijkswaterstaat, de politie en de brandweer. Zij rukken uit bij incidenten op het water. Zoals bij het schip dat onlangs lek sloeg en de verwarde man die in de Waal sprong. Maar door de lage waterstand in de rivier kunnen de hulpdiensten de haven niet meer gebruiken.



De blusboot van de brandweer is van de Waalhaven naar de Lindenberghaven verplaatst, want die moet altijd kunnen uitvaren. Volgens de havenmeester van Nijmegen zijn de boten van Rijkswaterstaat en politie verkast naar het Maas-Waalkanaal bij de sluis bij Weurt.



Naar verwachting blijft het waterpeil in de Waal bij Nijmegen de komende dagen steken rond de 5.00 meter. Dat is iets hoger dan een paar weken geleden, maar niet genoeg om gebruik te maken van de Waalhaven. Voor een stijging van waterpeil zijn flinke regenbuien in Duitsland nodig.