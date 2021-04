Botresten in Nijmegen-Oost mogelijk van 14-jarige Tonnie Hoogveld: ‘Liggen al voor de tweede keer op straat’

Risico’s bij brand in studenten­com­plex Vossenveld minder hoog dan gedacht

8 april NIJMEGEN - Het studentencomplex aan de Vossenveld in Hatert is niet brandgevaarlijk, volgens burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen. Controleurs hadden eerder weliswaar geconcludeerd dat de flats met in totaal 638 studentenkamers brandonveilig zijn vanwege de gevelconstructie, maar inmiddels is gebleken dat eigenaar SSH& meer veiligheidsmaatregelen heeft genomen dan was aangenomen.