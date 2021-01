Botsing in Nijmegen: één bestuurder gewond naar het ziekenhuis, de andere aangehouden

Knotsen­burg­se carnavals­avond gaat corona­proof door

14 januari NIJMEGEN - Een Knotsenburgse carnavalsavond. Coronaproof. Het kan komende zaterdag (16 januari), want dan houdt de Nijmeegse Carnavalsvereniging St. Anneke een Onlinische Zitting. Een woordspeling verwijzend naar de Rheinische Pronkzitting die zij jaarlijks organiseren in de Jan Massinkhal in Nijmegen. Geheel coronaproof online te volgen, vanaf de bank in je woonkamer.