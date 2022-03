Bouw appartementencomplexen aan Vossenlaan in Nijmegen kan na jarenlang gesteggel van start

Nijmegen zamelt massaal spullen in voor Oekraïne

NIJMEGEN - Een pand vol verhuisdozen en de ene na de andere Nijmegenaar die met spullen voor de deur staat: het liep de afgelopen dagen storm bij de inzamelingsactie voor Oekraïne in het centrum van Nijmegen. ,,Het is overweldigend. Dit is écht Nijmegen. De stad laat zich van haar meest gastvrije kant zien”, zegt Daan Welling van GroenLinks.

7 maart