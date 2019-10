Bouw duurt langer dan gepland, maar het gaat nu hard met de Waalsprong

Wijken en projecten: van zo goed als gereed tot nog geen flauw idee

De Grote Boel

Deze wijk is zo goed als af, 850 woningen en basisschool De Uitdaging is dit schooljaar van start gegaan.



Woenderskamp

In aanbouw, de eerste palen zijn geslagen, hier komen in totaal 600 woningen. Ook hier komt een basisschool, die gaat De Boomgaard heten.



Zuiderveld

In aanbouw, eerste woningen zijn opgeleverd, het westelijk deel bestaat uit 550 woningen.



Hof van Holland

Wordt bouwrijp gemaakt, circa 1500 woningen aantal en 12.000 vierkante meter aan winkels. Het hele centrumgebied is naar verwachting eind 2024 klaar. Deze wijk krijgt ook een basisschool en sporthal.



Dijkzone

Dit is het gebied langs de Oosterhoutsedijk, vanaf de spoorbrug tot Park Waaijenstein, 700 woningen. Het bouwrijp maken is gestart.



De Stelt-Zuid

Bouwrijp gemaakt, eerste woningen zijn in de verkoop, bouw start begin 2020. Het worden 400 woningen waarvan 130 in de tweede fase (het westelijk deel). Nog niet bekend wanneer deze wijk klaar is. De Stelt-Zuid krijgt een basisschool aan de oostkant.



Vossenpels Noord

Het ambitiedocument is goedgekeurd. De gemeente is bezig met het bestemmingsplan.



Koudenhoek

Hier staan 600 woningen gepland.



Drijvende woningen

27 woningen op de Lentse Plas, nu in verkoop. Nog niet bekend wanneer ze klaar zijn. Op de Oosterhoutse Plas zijn circa 30 woningen gepland, meer is hier nog niet van bekend. Er loopt nog een procedure bij de Raad van State.



Veur-Lent en De Boomgaard

Hoe deze wijken die het dichtst bij het centrum liggen eruit komen te zien, is nog niet bekend. De beeldvorming en besluitvorming moet nog helemaal beginnen. Vooral omdat je er zo veel kanten mee uit kunt. Hoogbouw aan de rivier? Daar kan flink mee verdiend worden. Maar er gaan ook stemmen op om het gebied open te laten.