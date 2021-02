Bouwbedrijven in file voor aanvragen vorstverlet: ‘Het vriest zelfs binnen’

Stadsei­land Veur-Lent krijgt flink aantal nieuwe huizen maar moet wel groen park blijven

9 februari NIJMEGEN - Er zijn drie locaties op stadeiland Veur-Lent aangewezen waar op termijn woningbouw wordt gerealiseerd. Het grootste potentiële bouwterrein is een langgerekt gebied aan de Spiegelwaal tussen de Waalbrug en de brug Lentloper. Ook heeft de gemeente Nijmegen twee plekken aan de andere kant van de Waalbrug op het oog, tussen de nevengeul en de dijk. In totaal gaat om 3,5 hectare bouwgrond waar met name in het oog springende ‘iconische’ bebouwing moet komen.