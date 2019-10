Bouwers eisen noodwet voor stikstof, anders volgen mogelijk acties

Dat zeggen werkgevers en vakbonden in de bouwsector na gezamenlijk overleg. Zij hebben dinsdag een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin ze snel maatregelen eisen om de bouw weer vlot te trekken. ,,Als we nog langer wachten dan raken bouwvakkers werkloos en gaan bedrijven failliet”, zegt een woordvoerder van werkgeversorganisatie Bouwend Nederland.

Bestuurlijke zwakte

Dat enkele provinciebesturen na protest van boze boeren stikstofregels hebben opgeschort, heeft volgens Bouwend Nederland een extra nadelig effect voor de bouw. ,,Hierdoor hebben we nog minder mogelijkheden om de stikstofproblematiek aan te pakken. We snappen dat boeren opkomen voor hun rechten. Maar wij maken ons ernstige zorgen over deze bestuurlijke zwakte.”

Er gaat ook een verkeerd signaal van uit, vinden de bouwbedrijven. ,,We zijn bang dat gemeentes daardoor ook niet meer doorpakken.”

De barricaden op

Vakbonden en werkgevers willen dat het kabinet zo snel mogelijk met noodwetgeving komt om een drempelwaarde mogelijk te maken. Projecten die met hun stikstofuitstoot onder die waarde blijven, kunnen dan snel doorgang vinden. Zo niet, dan gaan na de boer ook de bouwers de barricaden op.

,,We rekenen op het gezonde verstand in de politiek”, zegt Gijs Lokhorst van vakbond CNV. ,,Maar als er niet snel maatregelen komen dan sluiten we acties zeker niet uit.”

Verschrikkelijk oneerlijk

Veel bouwbedrijven zijn afhankelijk van nieuwbouw, maar die komt niet van de grond omdat er door de stikstofcrisis nauwelijks bouwvergunningen worden verstrekt. En dat terwijl de bouwsector relatief weinig stikstof uitstoot.