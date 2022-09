Bouwstop voor illegaal laadstation middenin groene woonwijk, torenhoge boete dreigt: ‘Kan hier écht niet’

‘Buiten­land­se taferelen, heroïsch’; lopers bij eerste Zevenheuve­len­trail tot knieën in water en modder

NIJMEGEN - Bospaden veranderden in beekjes. Op sommige plekken zakten hardlopers zelfs tot hun knieën weg in de blubber. De eerste editie van de nieuwe Zevenheuvelentrail rond Nijmegen is zaterdag letterlijk in het water gevallen. Maar figuurlijk? Dat allerminst, zo oordelen enthousiaste lopers.

10 september