Boze boeren bij het huis van Bruls en Jetten, strafbare intimidatie of legaal protest? ‘Ligt heel ingewikkeld’

1. Boeren die toeterend langs het huis van een burgemeester en minister rijden: mag dat?

Hoe intimiderend het ook kan voelen, strafbaar is dit niet zonder meer. Waarschijnlijk zijn de boeren alleen schuldig aan verkeersdelicten. ,,Het kan zijn dat ze gevaar veroorzaakt hebben voor anderen, of hebben getoeterd zonder dat er gevaar is. Dat zijn lichte verkeersovertredingen. De vraag is natuurlijk of hun intimiderende actie strafbaar is. Dat ligt heel ingewikkeld”, zegt strafrechtexpert Bjorn Eggen van de Nijmeegse Radboud Universiteit.