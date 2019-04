Boze Henk aangehouden na korte Waalbrugblokkade: ‘omdat gemeente me dakloos heeft gemaakt’

Romein voerde de actie niet met zijn camper, zoals hij gisteren had aangekondigd. Op het laatste moment achtte hij het risico te groot dat zijn geïmproviseerde woonwagen bij zijn actie in beslag genomen zou worden. Na korte tijd beëindigde de politie de actie. Agenten hebben Henk Romein aangehouden en meegenomen in een politiewagen.



Henk is boos omdat hij, zo zegt hij zelf, nog 32.000 euro aan uitkering van de gemeente Nijmegen krijgt. Hij is sinds vorige week dakloos. Daarvoor woonde hij, naar eigen zeggen, bij een hospita. De gemeente spreekt dat tegen: die vindt dat Henk samenwoonde en daarom geen recht had op de 32.000 euro.



Aanvankelijk wilde Romein zijn camper, een oude Unimog-verkoopwagen, dwars op de Waalbrug parkeren. Daar is wegens werkzaamheden maar een rijstrook per rijrichting beschikbaar.



Later meer.