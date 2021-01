‘Hoe kan het dat wij als zorgverleners in de frontlinie vergeten werden?’

Forse brand in flatwoning Marialaan geblust, bewoner lichtge­wond

4 januari NIJMEGEN - In een flatwoning aan de Marialaan in Nijmegen is deze maandagmiddag brand ontstaan. Volgens een woordvoerder van de brandweer ontwikkelde die brand zich snel. De brandweer kon het vuur blussen en de bewoner die bij aanvang van de brand in de woning was, kon gered worden.