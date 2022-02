Kritiek op kijkcijferkanon: ‘Beeld van de Romeinen in tv-serie ‘Het verhaal van Nederland’ klopt niet!’

Strafzaak tegen Nijmeegse zorgdirec­teur die 17 cliënten zou hebben bestolen kan lang gaan duren

Donderdag is voor de rechtbank in Arnhem de strafzaak begonnen tegen de Nijmeegse oud-directeur Monique N. (53) van de Rigtergroep. Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt haar wegens verduistering van persoonsgebonden budgetten pgb) van zeventien cliënten van haar zorginstellingen, en van gesjoemel met papieren van nog drie andere cliënten in Nijmegen in 2015, 2016 en 2017.

10 februari