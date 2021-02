‘Oorlog’ in de Piersonstraat: veertig jaren geleden waren dit de krakers die zich met hand en tand verzetten

Een volkswijk wordt Vrijstaat de Eenhoorn

In de zomer van 1980 besluit de Nijmeegse kraakbeweging het op te nemen voor de bewoners van de Piersonstraat, in de binnenstad van Nijmegen. In deze straat dreigen veertien huisjes te worden gesloopt omdat de gemeente vindt dat er een parkeergarage moet komen. De bewoners aanvaarden de hulp. Zodra een van hen het huis uit moet, trekt een kraker erin totdat alle veertien huisjes bezet zijn.