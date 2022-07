Regen houdt meeste feestgangers niet tegen; mensen feesten door op de drukke pleinen

met videoNIJMEGEN - Roze Woensdag trekt traditiegetrouw heel wat publiek naar de Vierdaagsefeesten. Óók na drie jaar afwezigheid: in de avond is het goed druk bij de podia in het centrum. En zelfs de regen houdt de feestvierders aan het eind van de avond niet meer tegen: mensen feesten door, ondanks het vele nat.