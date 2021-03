Rijscholen weer open, maar de achterstand is enorm: ‘Inmiddels een flinke deuk in m'n spaarpotje geslagen’

,,Ik begon aan het begin van de winter net met lessen, en toen kregen we in december te horen dat we moesten stoppen. Ik was toen net lekker op stoom, dus dat was wel erg jammer’', vertelt de 26-jarige leerling Luc Bovend’Eert uit Nijmegen van achter het stuur. Hij is op dat moment net bezig met zijn eerste les sinds de lockdown.