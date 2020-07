Weer rijkssteun voor Nijmeegse rockband De Staat. Terecht?

Op Lowlands 2019 werd duidelijk hoe ver De Staat inmiddels is gekomen. De Nijmeegse band was door het festival gevraagd als hoofdact om op vrijdag de internationale 'headliner’ The Prodigy te vervangen. De Staat kwam, zag en overwon. Met een concert waarover de hele vaderlandse pers zich juichend uitliet met bewoordingen als ‘topprestatie’ en ‘een festivalrockshow van een nieuw tijdperk'.