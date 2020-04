Wheelen en dealen aan de Waal: grijpen criminelen de macht op Nijmeegse kade?

Fikse schuur­brand in Lent door brandende houtkachel

8:13 LENT – Een schuur is is in de nacht van vrijdag op zaterdag flink beschadigd geraakt door een brand in Lent. De brand is volgens de brandweer veroorzaakt door een houtkachel die tegen het schuurtje was aangebouwd. De kachel was aangestoken, maar gaf zoveel warmte af dat de schuur is gaan branden.