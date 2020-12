Winkelcentrum Dukenburg: hoe gaat het worden?

Nijmege­naar vrijgespro­ken, rechtbank is niet overtuigd dat man aan buurjonge­tje zat

27 november ARNHEM – Zat een 56-jarige Nijmegenaar over de kleren heen aan het kruis van een vijfjarig buurjongetje? Of wreef hij alleen maar over zijn buik met de opmerking dat hij flink was gegroeid en blijkbaar veel at? De rechtbank kan het laatste niet uitsluiten en sprak de Nijmegenaar vrijdag vrij.