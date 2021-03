Zelfs bij energieverspillend gedrag is aardgasloze modelwoning spotgoedkoop

Dat meldt Sietse Jager, projectmanager van woningcorporatie Talis, die afgelopen najaar twee proefwoningen heeft gebouwd. ,,We hadden berekend dat de energielasten 60 procent lager zouden zijn dan wanneer de nieuwbouwwoning nog met gas verwarmd zou worden. Maar in de praktijk komen we nog lager uit.”



,,En dat terwijl we in deze proefwoning het gedrag nabootsen van mensen die bepaald niet zuinig met energie omgaan”, zegt Jager. ,,De thermostaat staat dag en nacht op 22 graden, de deuren beneden staan open, zodat de warmte ook naar boven gaat en we laten automatisch wekelijks 580 minuten de warmwaterkraan lopen, ruim vijf kwartier per dag. Dat is echt extreem veel.”