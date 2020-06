Braderie-ondernemers naar Nijmegen om te demonstreren

NIJMEGEN - Ze voelen zich in de vergeethoek gezet. Daarom trekken organisatoren en marktmensen van braderieën en jaarmarkten dinsdag naar Nijmegen om te demonstreren ‘tegen het willekeurige en onterechte beleid van de overheid’. Hun eis: per 1 juli weer mogelijkheden voor markten in de buitenlucht.

,,Het is geen Zwarte Cross of Pinkpop,” zegt Henk Achterhuis, voorzitter van brancheorganisatie ambulante handel over de lokale braderieën en jaarmarkten.

Braderieën en lokale jaarmarkten met pakweg dertig, veertig kramen, vallen nu allemaal onder ‘evenementen‘ waarvoor een vergunning nodig is. En die mogen tot 1 september niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.

Dat betekent dat handelaren op deze markten nul inkomsten hebben. ‘Wij gaan voor landelijke versoepelingen voor alle markt events in de buitenlucht volgens een goedgekeurd protocol‘, zeggen vier marktorganisatoren die het initiatief hebben genomen voor de demonstratie.

500 man

Dat protocol gaan de demonstranten dinsdag in Nijmegen aanbieden, inclusief de petitie met inmiddels bijna 2500 handtekeningen. ,,We rekenen op zeker 500 demonstranten in het Goffertpark”, zegt een woordvoerster van marktorganisatiebureau Apeldoorn 2000., een van de initiatiefnemers. De gemeente Nijmegen staat maximaal 750 demonstranten toe. Daarbij geldt de voorwaarde dat ze de 1,5 meter in acht nemen.

Maar waarom in Nijmegen demonstreren en niet op het Haagse Malieveld?

Dat heeft alles te maken met burgemeester Bruls als voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in het land. Hij heeft in die functie een belangrijke rol, zegt de woordvoerster van Apeldoorn 2000. ,,De rijksoverheid zegt, bij navraag, dat markten niet per definitie verboden zijn, maar wanneer we bij de gemeenten komen verwijzen zij naar de maatregel dat alle vergunningsplichtige evenementen tot 1 september verboden zijn. Voor ons is het onbegrijpelijk.”

Zomermaanden

De branchevereniging voor ambulante handel, het CVAH, steunt de actie. Want een deel van de leden staat in de zomermaanden óók op braderieën, zoals de visboer en fritesverkoper, om extra euro's te verdienen, zegt voorzitter Henk Achterhuis. De CVAH pleit er in een brief voor om deze kleinschalige lokale braderieën in steden en dorpen te kunnen organiseren.