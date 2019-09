Brand autobedrijf Westkanaaldijk Nijmegen op zes plekken aangestoken

De hulpdiensten ontdekten zes brandhaarden op het terrein: vijf buiten, één binnen in een loods. De brand ontstond iets na vijf uur vanochtend en was om negen uur volledig onder controle. Op het terrein, dat aandoet als een niemandsland, stonden tientallen tweedehands auto's gestald. Veel daarvan zijn volledig in vlammen opgegaan. Ook een deel van de loods is beschadigd.

Het is vooralsnog niet duidelijk wie de eigenaar van het terrein is. De Hogelandsweg - de toegangsweg naar het terrein - is voor politieonderzoek afgesloten. Woensdagmiddag volgt sporenonderzoek door de technische recherche, zo laat een woordvoerster van de politie weten.

Geen aanwijzingen voor drugs

Het getroffen terrein ligt direct naast Korendal Trucks, waar vorig jaar december een grote brand uitbrak. Daar troffen agenten na de brand drugsafval en een hennepkwekerij aan. Een woordvoerder van de politie laat weten dat vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat daarvan ditmaal ook sprake is.

De politie is inmiddels met een groot onderzoek begonnen, zo laat hij weten: ,,We hebben al een aantal getuigen gesproken. Bedrijven in de buurt met camerabewaking roepen we op om met ons in contact te komen: dat kan misschien aanknopingspunten bieden.”