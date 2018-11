Brand bij operatiekamers in Radboudumc, operaties verplaatst

Zelf geblust

Volgens een woordvoerster was er kortsluiting in een bundel met elektriciteitsdraden. ,,De kortsluiting is ontstaan in een ruimte naast de operatiekamers waar de operaties worden voorbereid”, aldus een woordvoerster. Op dat moment waren twee van drie nabijgelegen operatiekamers in gebruik. ,,Iemand van een van de operatieteams rook brand. Een medewerker ging op onderzoek en zag rook. Hij pakte direct een brandblusser. De brand was geblust nog voordat de brandweer arriveerde.”