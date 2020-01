Brand in cel Pompekliniek: tbs’er gewond naar ziekenhuis

De brandweer rukte omstreeks half twee met meerdere eenheden uit naar de tbs-instelling aan de Weg door Jonkerbos. ,,De brandweer en de bedrijfshulpverlening van de Pompekliniek hebben gezamenlijk de vleugel ontruimd", vertelt brandweerwoordvoerster Jet Vroege. ,,Het slachtoffer is door de brandweer uit zijn cel gehaald. De patiënt is overgedragen aan het ambulancepersoneel, dat het slachtoffer heeft meegenomen naar het ziekenhuis.”

Tijdelijke opvang

De oorzaak van de brand is volgens de brandweerwoordvoerster nog onbekend. Het is niet de eerste keer dat een cel in de Pompekliniek in brand vliegt. Op 18 februari 2018 en 22 augustus 2015 was het eveneens raak. Beide keren stak toen een patiënt zelf zijn eigen cel in brand.