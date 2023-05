Brand in clubhuis van Nijmeegse voetbalvereniging mogelijk aangestoken: ‘Dit is verschrikkelijk’

Eindhoven­se D66-wethouder declareer­de in eerste jaar bijna 10.000 euro omdat ze ook in Nijmegen wil blijven wonen

De Eindhovense D66-wethouder Monique Esselbrugge heeft in iets minder dan een jaar bijna 10.000 euro gedeclareerd voor tijdelijke huisvesting. In Eindhoven heeft ze een huurappartement omdat ze ook in Nijmegen wil blijven wonen.