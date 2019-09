Brand in loods met vrachtwagens in Nijmegen grotendeels geblust, brandstichting niet uitgesloten

Burgemees­ter Bruls sluit opnieuw Nijmeegs café, eigenaar ontkent beschuldi­gin­gen

17 september NIJMEGEN - Café Puik aan de Smetiusstraat in Nijmegen is per direct gesloten voor de duur van één jaar. Dat moet op last van burgemeester Hubert Bruls, nadat uit een strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat in het café ‘op grote schaal harddrugs worden verhandeld en gebruikt.’ De eigenaar ontkent dat daarvan sprake was.