Brand in Nijmeegse wijk: ‘Dit is eigenlijk een moordaanslag’

Handig, een carport. De auto staat droog, in het zicht en als het vriest dan hoef je niet zo fanatiek te krabben. Maar die constructie, gemaakt van houten balken en een kunststof kap, kan wel zo brandbaar zijn als een fakkel. En als er brand is, dan staat die fakkel vaak ook nog eens strak tegen het huis aan geplakt.



,,Dus wie twee auto's onder een carport in de brand zet, als iedereen ligt te slapen, pleegt eigenlijk een moordaanslag", zegt Richard Megens uit de 10e straat van de Kluijskamp in Nijmegen. Hij is twee tellen stil van zijn eigen conclusie.



Buurtgenoten met wie hij op straat staat te praten, kijken Megens aan en knikken: ,,Ja, zo is het." Een jongetje dat laat merken dat hij de vernielde huizen aan de overkant eng vindt, krijgt een lieve aai over zijn bol. ,,Dat gebeurt bij jouw huis niet."